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Матч Касаткиной на турнире в Гранби остановлен из-за дождя. Дарья в гейме от победы

Матч Касаткиной на турнире в Гранби остановлен из-за дождя. Дарья в гейме от победы
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая десятую строчку в рейтинге WTA, во втором круге турнира в Гранби (Канада) встретилась с польской теннисисткой Магдаленой Фрех.

Касаткина начала, проиграв первый и третий геймы, но затем повернула ход встречи в свою пользу, в итоге одержав победу в первом сете со счётом 6:3. Во втором сете у Дарьи не было никаких сложностей, она вела 5:0, однако матч был остановлен из-за дождя и продолжится на следующий день.

Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с Нурией Парризас-Диас. Испанка в первом круге преодолела сопротивление шведки Ребекки Петерсон (6:2, 6:1), а во втором обыграла британку Хэрриет Дарт (6:2, 6:4).

Напомним, две недели назад Касаткина выиграла турнир в Сан-Хосе (США), одержав в финале волевую победу над американкой Шелби Роджерс. После него она уступила в первом круге Торонто (Канада) местной теннисистке Бьянке Андрееску со счётом 6:7 (5:7), 4:6, а затем в первом матче на турнире в Цинциннати представительнице США Аманде Анисимовой– 4:6, 4:6.

Гранби. 2-й круг
24 августа 2022, среда. 17:00 МСК
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Остановлен
1 : 0
1 2 3
         
6 		5  
3 		0  
         
Магдалена Фрех
104
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
У России снова есть теннисистка в топ-10. Откуда родом Дарья Касаткина У России снова есть теннисистка в топ-10. Откуда родом Дарья Касаткина
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