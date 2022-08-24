Матч Касаткиной на турнире в Гранби остановлен из-за дождя. Дарья в гейме от победы

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая десятую строчку в рейтинге WTA, во втором круге турнира в Гранби (Канада) встретилась с польской теннисисткой Магдаленой Фрех.



Касаткина начала, проиграв первый и третий геймы, но затем повернула ход встречи в свою пользу, в итоге одержав победу в первом сете со счётом 6:3. Во втором сете у Дарьи не было никаких сложностей, она вела 5:0, однако матч был остановлен из-за дождя и продолжится на следующий день.



Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с Нурией Парризас-Диас. Испанка в первом круге преодолела сопротивление шведки Ребекки Петерсон (6:2, 6:1), а во втором обыграла британку Хэрриет Дарт (6:2, 6:4).



Напомним, две недели назад Касаткина выиграла турнир в Сан-Хосе (США), одержав в финале волевую победу над американкой Шелби Роджерс. После него она уступила в первом круге Торонто (Канада) местной теннисистке Бьянке Андрееску со счётом 6:7 (5:7), 4:6, а затем в первом матче на турнире в Цинциннати представительнице США Аманде Анисимовой– 4:6, 4:6.