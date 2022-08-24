Сандгрен раскритиковал запрет, который может не позволить Джоковичу сыграть на US Open

Американский теннисист Теннис Сандгрен прокомментировал ситуацию с вероятным недопуском экс-первой ракетки мира Новака Джоковича к участию в Открытом чемпионате США, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября.



«Во второй половине 2020 года и по большей части в 2021 году правительства стран предоставляли всевозможные специальные разрешения для проведения турниров. Конечно, стратегия была изменена для того, чтобы это произошло.

Странный аргумент в пользу того, что нереалистично думать, что политика правительства должна быть изменена или должны действовать разрешения. В основном каждый турнир, сыгранный в сезоне 2020/2021, проводился за счёт специальных разрешений. Как вы можете просто продырявить память почти на 2 года?», — цитирует Сандгрена Sportskeeda со ссылки на соцсети спортсмена.

Джокович пропускает все североамериканские турниры. Правительства США и Канады запрещают въезд в страну людям, которые не сделали прививки от коронавируса. Новак же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.