Кори Гауфф рассказала, почему хочет быть величайшей теннисисткой

12-я ракетка мира, финалистка «Ролан Гаррос» — 2022 Кори Гауфф раскрыла причины, из-за которых она хочет стать величайшей теннисисткой.
«Мои цели те же. Но менталитет, стоящий за ними, другой. Я хочу наслаждаться трудными моментами.
Долгое время я выходила на корт, пытаясь стать следующей великой американкой, какой бы она ни была, следующей Сереной. Но это не то, из-за чего я играю в теннис. Раньше я говорила, что хочу быть величайшей, потому что это то, что люди хотели услышать. Теперь я заявляю это, потому что это то, чего я хочу для себя», — цитирует Гауфф Sportskeeda.
Напомним, Гауфф является первой ракеткой мира в паре. За последний год Кори вместе с соотечественницей Джессикой Пегулой стали победительницами двух турниров категории WTA-1000 и сыграли в финале «Ролан Гаррос». Кроме того, Гауфф вышла в финал US Open вместе с другой американкой Кэти Макнелли, а также в финал в Штутгарте с китаянкой Чжан Шуай.
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