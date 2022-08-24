Надаль порассуждал на тему адаптации к разного рода соперникам

Третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в преддверии US Open подчеркнул важность ежедневной адаптации, чтобы быть готовым к различным оппонентам.

«Чувствовать, что я контролирую ситуацию, — это о приспосабливании каждый день и против каждого соперника, а тренировки с разными оппонентами помогают тебе быть готовым.

Сегодня я не тренируюсь. Обычно, когда я иду на дневные тренировки, как вчера, у вас есть план, у вас есть цель на ближайшие пару дней, вещи, которые вы хотите улучшить, и вы работаете над этим», — приводит слова Надаля Sportskeeda.

US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, который в финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Надаль пропустил прошлогодний розыгрыш турнира.