Надаль порассуждал на тему адаптации к разного рода соперникам

Третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в преддверии US Open подчеркнул важность ежедневной адаптации, чтобы быть готовым к различным оппонентам.
«Чувствовать, что я контролирую ситуацию, — это о приспосабливании каждый день и против каждого соперника, а тренировки с разными оппонентами помогают тебе быть готовым.
Сегодня я не тренируюсь. Обычно, когда я иду на дневные тренировки, как вчера, у вас есть план, у вас есть цель на ближайшие пару дней, вещи, которые вы хотите улучшить, и вы работаете над этим», — приводит слова Надаля Sportskeeda.
US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, который в финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Надаль пропустил прошлогодний розыгрыш турнира.
- 24 августа 2022
-
07:43
-
07:05
-
05:48
-
05:03
-
04:36
-
04:19
-
02:37
-
01:03
-
00:36
- 23 августа 2022
-
23:53
-
23:27
-
23:13
-
22:20
-
21:44
-
21:40
-
20:54
-
20:37
-
20:05
-
19:52
-
19:34
-
19:11
-
17:58
-
17:37
-
17:20
-
16:58
-
16:28
-
16:28
-
16:12
-
15:01
-
14:46
-
14:44
-
14:21
-
13:59
-
13:37
-
12:49