Петра Квитова объявила о помолвке со своим тренером
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32-летняя чешская теннисистка Петра Квитова объявила о помолвке со своим тренером, бывшим теннисистом Иржи Ванеком. Об этом Квитова объявила в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Квитовой
«Счастливые новости, которыми мы хотели поделиться с вами, ребята… Я сказала «да» в своем особенном месте», — написала Квитова под фотографией.
Иржи Ваней бывший чешский теннисист, завершил карьеру в 2011 году, максимальная строчка рейтинга ATP — 74 (в 2000 году). С Китовой работает с 2016 года, до этого его подопечной была другая чешская теннисистка Каролина Плишкова.
Петра Квитова двукратная победительница Уимблдона (в 2011 и 2014 годах). Сейчас чешская теннисистка 21 в рейтинге WTA. Наивысшая строчка в карьере — 2 (в 2011 году).
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