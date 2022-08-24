Четырёхкратный победитель US Open американец Джон Макинрой сказал, что будет «шуткой», если серб Новак Джокович не сможет участвовать в турнире в США, который начнётся в конце этого месяца, из-за его отказа от вакцинации от COVID-19.
«Не думаю, что это справедливо. Думаю, что это шутка.
Я бы сделал прививку и пошёл бы играть, но у него очень твёрдые убеждения, и вы должны уважать это. На данный момент со времени пандемии прошло два с половиной года, думаю, что люди во всех частях мира знают об этом больше. Мысль о том, что он не может приехать сюда, чтобы играть − для меня шутка», − приводит слова Джона Макинроя Reuters.
Напомним, Джокович пропускает все североамериканские турниры. Правительства США и Канады запрещают въезд в страну людям, которые не сделали прививки от коронавируса. Джокович же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.
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