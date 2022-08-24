Хенмэн назвал Медведева фаворитом US Open

Серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года в парном разряде британский теннисист Тим Хенмэн порассуждал о фаворитах предстоящего Открытого чемпионата США по теннису. Он выделил первую ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева, но также отметил, что не стоит списывать испанца Рафаэля Надаля.

«Что касается фаворитов, я бы назвал Медведева. Он действующий чемпион, и по тому, как он играл на кортах с твёрдым покрытием, я бы сделал его фаворитом.



В дверь стучится целая толпа людей. Надаль может выиграть свой третий «Шлем» в году. Вы никогда не можете списать Рафу со счетов. Может быть, мы сделали это в прошлом году, когда он боролся с травмой. Но посмотрите, что он сделал на Открытом чемпионате Австралии после возвращения, а затем снова выиграл Открытый чемпионат Франции. Это потребует огромных усилий, но наверняка у Надаля есть шанс побороться ещё за один титул, особенно если Джокович не играет», — приводит слова Тима Хенмэна Tennis 365.