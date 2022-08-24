Хенмэн — о Кирьосе: он играет блестяще

Победитель 15 турниров АТР, британец Тим Хенмэн поделился впечатлениями об игре австралийского теннисиста Ника Кирьоса перед предстоящим Открытым чемпионатом США по теннису.

«Он отлично играет. Успех, которого он добился на Уимблдоне, дал ему почувствовать вкус большого времени, и, кажется, ему это действительно понравилось.



Увидеть, как он подтвердил этот успех, выиграв одиночный и парный разряды в Вашингтоне, было фантастически. Он играет блестяще. Он является большим плюсом для нашего спорта, и, надеюсь, он сможет развиваться», — приводит слова Тима Хенмэна Tennis 365.

Ник Кирьос является победителем Открытого чемпионата Австралии − 2022 в парном разряде и финалистом Уимблдона-2022 в одиночном разряде.