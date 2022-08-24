US Open снял Викторию Азаренко с выставочного турнира в поддержку Украины после критики

Ассоциация тенниса США (USTA) отозвала приглашение двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко на выставочный турнир перед US Open — 2022, 100% прибыли с которого пойдёт на гуманитарную помощь Украине. Мероприятие состоится на кортах US Open сегодня, 24 августа, в День независимости Украины.
«В последние 24 часа, после тщательного рассмотрения ситуации и разговоров со всеми заинтересованными сторонами, мы приняли решение, что Виктория Азаренко не примет участия в выставочном турнире «Теннис за мир», который пройдёт этим вечером.
Вика — сильнейший игрок WTA (33-летняя Азаренко входит в совет игроков WTA. — Прим. «Чемпионата»), и мы ценим её готовность участвовать. Но, учитывая болезненную реакцию украинских игроков на это и продолжающийся конфликт, мы посчитали, что это решение будет правильным», — говорится в заявлении.
Напомним, несколько украинских теннисисток возмутило участие Азаренко в турнире. «Я не поняла причин, по которым они позвали Викторию. С её стороны не было никакой открытой помощи в нашу сторону», — сказала Марта Костюк.
Полный список участников выставочного турнира доступен здесь.
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