29 августа стартует Открытый чемпионат США – 2022, где в мужском одиночном разряде титул предстоит защищать первой ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли Даниил Медведев защитить титул на US Open – 2022?»
Напомним, в финале US Open –2021 Медведев обыграл 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. До того матча Джокович выиграл три мэйджора подряд.
Жеребьёвка розыгрыша 2022 года состоится 25 августа. Медведев впервые в карьере будет посеян на ТБШ под первым номером.
В текущем сезоне на ТБШ Медведев дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю, и до четвёртого круга «Ролан Гаррос». Даниил не смог принять участие в Уимблдоне из-за санкций в отношении российских и белорусских теннисистов.
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