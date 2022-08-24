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Сможет ли Даниил Медведев защитить титул на US Open — 2022?

Сможет ли Даниил Медведев защитить титул на US Open — 2022?
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29 августа стартует Открытый чемпионат США – 2022, где в мужском одиночном разряде титул предстоит защищать первой ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли Даниил Медведев защитить титул на US Open – 2022?»

Напомним, в финале US Open –2021 Медведев обыграл 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. До того матча Джокович выиграл три мэйджора подряд.

Жеребьёвка розыгрыша 2022 года состоится 25 августа. Медведев впервые в карьере будет посеян на ТБШ под первым номером.

В текущем сезоне на ТБШ Медведев дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю, и до четвёртого круга «Ролан Гаррос». Даниил не смог принять участие в Уимблдоне из-за санкций в отношении российских и белорусских теннисистов.

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