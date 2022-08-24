«Спасибо, пап». Опелка продолжил перепалку с Ротенбергом из-за позиции Джоковича

28-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка продолжил словесную перепалку с известным журналистом Беном Ротенбергом, который открыто критикует 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича за нежелание заранее сняться с US Open – 2022. На данный момент правительство США не допускает в страну непривитых путешественников.

«Он не снимается из-за очень небольших шансов на какие-либо изменения, и это стоило другому игроку возможности сыграть на Открытом чемпионате США. У меня нет к нему никакой ненависти. Это просто критика, которая является частью моей работы. Новак – (очень) публичная фигура и большая часть моего дискурса. Конечно, он имеет право на то, что делает, но это не означает, что это правильно.

Да, быть упрямым и никогда не сдаваться, быть верным себе – отличные качества для чемпиона на корте. Но эти же черты не всегда хороши в других аспектах жизни», — написал Ротенберг.

«Ясно. Спасибо, пап», — иронично ответил на твит Ротенберга Опелка.

Также Райлли написал о Ротенберге: «Я не знаю, почему его допускают к игрокам на послематчевых пресс-конференциях».