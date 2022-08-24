Британец Броэди недоволен тем, что Джокович может до последнего не сниматься с US Open

131-я ракетка мира британский теннисист Лиам Броэди раскритиковал теннисистов, которые в последний момент снимаются с турниров «Большого шлема».

«На турнирах «Большого шлема» должно быть правило, запрещающее сниматься только в последний момент, когда вы знаете, что не собираетесь играть. На самом деле тяжело быть первым сеяным в квалификации «Шлема» и в посеве игроков, которые, как мы знаем, не появятся в сетке.

Я правда считаю безумием, когда люди отвечают на это: «Поднимите свой рейтинг». Когда человек, получивший первый номер посева в квалификации, имеет самый высокий рейтинг, но место в сетке после позднего снятия получает лаки-лузер с любым рейтингом, – где ваша логика, люди?» — написал Броэди в социальных сетях.

Ранее 25-й сеяный Броэди успешно преодолел первый раунд квалификации US Open – 2022, обыграв американца Мёрфи Кассона со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:1.

Отметим, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который не может въехать в США из-за ковидных ограничений, до сих пор не снялся с US Open. Жеребьёвка турнира пройдёт 25 августа. Ранее журналист Бен Ротенберг обвинил Джоковича в эгоизме за то, что тот до последнего момента не снимается с турнира.