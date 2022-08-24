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Роман Сафиуллин завершил выступление в квалификации US Open — 2022 в первом раунде

Роман Сафиуллин завершил выступление в квалификации US Open — 2022 в первом раунде
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101-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин неожиданно не сумел пробиться в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США – 2022.

В матче первого раунда шестой сеяный Сафиуллин проиграл представителю Италии Флавио Коболли (139-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Сафиуллин четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Коболли четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Основной турнир US Open – 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Жеребьёвка соревнований пройдёт 25 августа.

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