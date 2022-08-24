Лиам Броэди: вы пытаетесь подогнать мои слова под свою программу «ненависти к Джоковичу»

131-я ракетка мира британский теннисист Лиам Броэди заявил, что не имел в виду 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, когда критиковал игроков за поздние снятия с соревнований.

«Речь не о Джоковиче, а об игроках, которые задолго до снятия ЗНАЮТ, что не будут играть, и не снимаются из-за рассеянности. Это может стоить игроку из квалификации больших денег, потому что выход в основу не гарантируется, а ещё не даёт игроку из альтернативного списка попасть в квалификацию.

Мой мир не вращается вокруг Новака, он такой же великий, как Надаль и Федерер. Я ЗНАЮ, что поздние снятия с турниров практикуются многими игроками. Вы пытаетесь подогнать мой твит под свою программу «ненависти к Новаку», но это не значит, что это так, в какой бы то ни было форме», — написал Броэди в своих социальных сетях.

Напомним, Джокович, который не может въехать в США из-за ковидных ограничений, до сих пор не снялся с US Open — 2022. Жеребьёвка турнира пройдёт 25 августа. Ранее журналист Бен Ротенберг обвинил Джоковича в эгоизме за то, что тот до последнего момента не снимается с турнира.