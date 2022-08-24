Россиянин Павел Котов вышел в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США — 2022

Российский теннисист Павел Котов вышел в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США – 2022.
В стартовом раунде соревнований 12-й сеяный Котов обыграл представителя Бразилии Фелипе Мелигени Родригеса Альвеса со счётом 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Котов 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10. На счету Альвеса два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Следующим соперником Котова станет победитель матча Себастьян Офнер (Австрия) – Янник Ханфман (Германия).
Основной турнир US Open – 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Жеребьёвка соревнований пройдёт 25 августа.
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