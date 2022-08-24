Сестра Осаки: теннис вынудил меня влезть в долги. Наоми буквально спасла мне жизнь

Мари Осака, сестра четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» японки Наоми Осаки, опубликовала трогательный пост.

«Специальный пост для моей сестры Наоми. Без неё это было бы абсолютно невозможно. Поддержка, которую она мне оказала после того, как я ушла из тенниса, буквально сделала меня начинающим художником. Она нашла мне работу, в которой я нуждалась, чтобы твёрдо стоять на ногах. Теннис вынудил меня влезть в долги из-за расходов на поездки и тренера, я не была достаточно успешной, чтобы прокормить себя или свои мечты. Она буквально спасла мне жизнь способами, о которых сама не знает.

Фото: из личного архива Мари Осаки

Каждый раз, когда СМИ рисуют её в дурном свете, всё очень далеко от истины. Я хочу кричать об этом на весь мир, так меня это бесит. Ты самый щедрый человек, которого я знаю, и, честно говоря, я бы хотела, чтобы ты перестала отдавать и начала заботиться о себе. Теперь я сама могу позаботиться о себе, надеюсь, ты это видишь. Спасибо, Наоми, я люблю тебя», — написала Мари в своих социальных сетях.