19-летняя россиянка Элина Аванесян обыграла сеяную на старте квалификации US Open — 2022

19-летняя российская теннисистка Элина Аванесян уверенно преодолела первый раунд квалификации Открытого чемпионата США – 2022.
В стартовом матче Аванесян обыграла представительницу Бразилии Лауру Пигосси (10) со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Аванесян три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Пигосси ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Соперницей Аванесян в полуфинале станет победительница матча Майя Хвалинска (Польша) — Тара Вюрт (Хорватия).
Основной турнир US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является 11-я ракетка мира 19-летняя британка Эмма Радукану. Жеребьёвка основных соревнований пройдёт 25 августа.
- 24 августа 2022
-
23:33
-
23:03
-
22:57
-
22:55
-
21:41
-
21:34
-
21:17
-
20:44
-
20:16
-
20:04
-
19:41
-
18:59
-
18:54
-
18:32
-
18:08
-
17:52
-
17:30
-
13:35
-
13:05
-
11:58
-
11:26
-
11:25
-
10:53
-
10:45
-
10:11
-
09:38
-
09:20
-
09:13
-
07:43
-
07:05
-
05:48
-
05:03
-
04:36
-
04:19
-
02:37