19-летняя россиянка Элина Аванесян обыграла сеяную на старте квалификации US Open — 2022

19-летняя российская теннисистка Элина Аванесян уверенно преодолела первый раунд квалификации Открытого чемпионата США – 2022.

В стартовом матче Аванесян обыграла представительницу Бразилии Лауру Пигосси (10) со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Аванесян три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Пигосси ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Соперницей Аванесян в полуфинале станет победительница матча Майя Хвалинска (Польша) — Тара Вюрт (Хорватия).

Основной турнир US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является 11-я ракетка мира 19-летняя британка Эмма Радукану. Жеребьёвка основных соревнований пройдёт 25 августа.