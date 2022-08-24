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Людмила Самсонова одержала разгромную победу во втором круге турнира в Кливленде

Людмила Самсонова одержала разгромную победу во втором круге турнира в Кливленде
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Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), который проходит на последней неделе перед стартом US Open – 2022.

В матче второго круга Самсонова обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд (Q) со счётом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Самсонова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Зигемунд ни одного эйса, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Самсонова сразится с Магдой Линетт из Польши.

Призовой фонд турнира в Кливленде составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является эстонка Анетт Контавейт.

Кливленд. 2-й круг
24 августа 2022, среда. 22:15 МСК
Лаура Зигемунд
216
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
45
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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