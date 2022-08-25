СМИ: жена Рафаэля Надаля госпитализирована в клинику. В ближайшее время пройдут роды

Мария Франциска Перелло, супруга 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, госпитализирована в частную клинику в городе Пальма на Мальорке, сообщает местное издание Diario De Mallorca.
Мария находится на 31-й неделе беременности. По информации издания, в ближайшее время врачи планируют провести процедуру родов. Руководство клиники держит Марию под наблюдением с 22 августа в качестве меры предосторожности и во избежание осложнений.
В клинике с Марией были замечены её родители, а также сестра Надаля Мария-Исабель.
Отметим, что будущий отец Надаль в данный момент находится в Нью-Йорке, где готовится к выступлению на US Open — 2022. Соревнования пройдут с 29 августа по 11 сентября. После турнира Рафаэль имеет шансы вернуться на первую строчку рейтинга ATP.
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