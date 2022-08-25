20-летняя Камилла Рахимова вышла в полуфинал квалификации US Open — 2022

20-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова успешно преодолела первый раунд квалификации Открытого чемпионата США – 2022.
В стартовом матче Рахимова (6) обыграла Ралуку Джорджану Шербан с Кипра со счётом 7:6 (7:1), 7:5. Встреча продлилась 2 часа 2 минуты. Рахимова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шербан четыре эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Рахимова сразится с представительницей Испании Мариной Бассольс Риберой.
Основной турнир US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является 11-я ракетка мира 19-летняя британка Эмма Радукану. Жеребьёвка основных соревнований пройдёт 25 августа.
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