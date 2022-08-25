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Тим уступил Дрэйперу в 1/8 финала турнира в Уинстон-Сейлеме

Тим уступил Дрэйперу в 1/8 финала турнира в Уинстон-Сейлеме
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Австрийский теннисист Доминик Тим не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Уинстон-Сейлеме (США). В поединке 1/8 финала Тим, занимающий на данный момент 231-е место в рейтинге ATP, уступил 55-й ракетке мира, британцу Джеку Дрэйперу со счётом 1:6 4:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Чемпион US Open – 2020 три раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не имел шансов на брейк-пойнты. Его оппонент выполнил восемь эйсов, сделал одну двойную ошибку и реализовал три из десяти брейк-пойнтов.

В четвертьфинале американских соревнованиях британский теннисист сразится с победителем пары Илья Ивашко (Беларусь) – Марк-Андреа Хюслер (Швейцария). Стоит отметить, что белорусский спортсмен является действующим чемпионом турнира.

Уинстон-Сейлем. 3-й круг
25 августа 2022, четверг. 03:45 МСК
Доминик Тим
231
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Джек Дрэйпер
55
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
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