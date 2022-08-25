Саккари рассказала о цели на предстоящий US Open

Третья ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари поделилась с журналистами своими задачами на US Open – 2022, а также рассказала, как чувствует себя в физическом и игровом планах.

«Очевидно, что, отправляясь на турнир, я всегда ощущаю и всегда верю, что смогу его выиграть. Это моя цель. Я занимаю третью строчку в рейтинге WTA не просто так. Я считаю, что я одна из лучших теннисисток в мире и одна из фавориток турнира.

Я чувствую, что мне нужно сосредоточиться на одном определённом матче в это время, потому что турниры «Большого шлема» — это очень длинные турниры, которые проходят на протяжении двух недель. Поэтому, если вы начнете думать о будущем, вы просто попадёте в ловушку разных мыслей. Так что я просто постараюсь снова сделать всё возможное здесь, потому что это один из лучших турниров в мире», — цитирует Саккари Tennisnow.

В 2021 году греческая теннисистка дошла до полуфинала на US Open. За выход в решающий матч второго хардового «Шлема» в сезоне Мария уступила будущей чемпионки турнира Эмме Радукану.