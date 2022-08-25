Саккари рассказала о цели на предстоящий US Open

Третья ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари поделилась с журналистами своими задачами на US Open – 2022, а также рассказала, как чувствует себя в физическом и игровом планах.
«Очевидно, что, отправляясь на турнир, я всегда ощущаю и всегда верю, что смогу его выиграть. Это моя цель. Я занимаю третью строчку в рейтинге WTA не просто так. Я считаю, что я одна из лучших теннисисток в мире и одна из фавориток турнира.
Я чувствую, что мне нужно сосредоточиться на одном определённом матче в это время, потому что турниры «Большого шлема» — это очень длинные турниры, которые проходят на протяжении двух недель. Поэтому, если вы начнете думать о будущем, вы просто попадёте в ловушку разных мыслей. Так что я просто постараюсь снова сделать всё возможное здесь, потому что это один из лучших турниров в мире», — цитирует Саккари Tennisnow.
В 2021 году греческая теннисистка дошла до полуфинала на US Open. За выход в решающий матч второго хардового «Шлема» в сезоне Мария уступила будущей чемпионки турнира Эмме Радукану.
- 25 августа 2022
-
05:56
-
05:16
-
01:00
-
00:47
-
00:28
- 24 августа 2022
-
23:33
-
23:03
-
22:57
-
22:55
-
21:41
-
21:34
-
21:17
-
20:44
-
20:16
-
20:04
-
19:41
-
18:59
-
18:54
-
18:32
-
18:08
-
17:52
-
17:30
-
13:35
-
13:05
-
11:58
-
11:26
-
11:25
-
10:53
-
10:45
-
10:11
-
09:38
-
09:20
-
09:13
-
07:43
-
07:05