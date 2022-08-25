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Джокович не сможет сыграть на US Open из-за новых правил агентства здравоохранения США

Джокович не сможет сыграть на US Open из-за новых правил агентства здравоохранения США
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Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила международных поездок (CDC), в соответствии с которыми экс первая ракетка мира Новак Джокович не сможет принять участие в US Open – 2022.

В директивном указании организации, опубликованном в четверг, 24 августа, чётко указано, что неграждане, въезжающие в США, должны быть вакцинированы перед посадкой на любой рейс в страну.

«Неграждане США, иммигранты, не являющиеся гражданами США: вы должны предъявить доказательства того, что вы полностью вакцинированы основной серией принятой вакцины против COVID-19, прежде чем сесть на свой рейс в Соединённые Штаты. Применяются только ограниченные исключения», — сообщает издание Sportskeeda со ссылкой на официальный сайт CDC.

Напомним, Джокович пропускает все североамериканские турниры. Правительства США и Канады запрещают въезд в страну людям, которые не сделали прививки от коронавируса. Сербский спортсмен же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.

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