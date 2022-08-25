Елена Рыбакина сообщила, что её тренер сделал татуировку с изображением теннисистки

Чемпионка Уимблдона-2022 в женском одиночном разряде Елена Рыбакина заявила, что её тренер Стефано Вуков сдержал данное им ранее обещание и сделал тату с именем спортсменки.

В феврале специалист заключил со своей подопечной пари во время турнира WTA-1000 в Катаре. Тренер сказал, что если спортсменка станет обладательницей титула Уимблдонского турнира, то он сделает татуировку с её именем. Рыбакина записала обещание, но затем забыла о нём.

«Я уже забыла о пари — мы смеялись. Перед финалом он сказал мне, что сделает это. И он сделал. Для меня это до сих пор безумие, я не могу в это поверить. Но что есть, то есть. Мы заключили пари», — цитирует Рыбакину The Guardian.



Напомним, 9 июля 2022 года уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан с 2018 года, одержала победу в финальном матче Уимблдонского турнира. Её соперницей была представительница Туниса Онс Жабер. Рыбакина победила Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.