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Cвёнтек высказалась о прошедшем благотворительном матче в поддержку Украины

Cвёнтек высказалась о прошедшем благотворительном матче в поддержку Украины
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек поделилась мнением о прошедшем благотворительном турнире в поддержку Украины, который состоялся 23 июля в Кракове.

«Я очень рада, что мы едины и что мы как общественные деятели и спортсмены делаем так много. Конечно, мероприятие, которое я провела в Польше, стало для меня большим опытом. Это было первое событие, которое привлекло столько внимания к теннису в Польше.

Я очень рада, что мы собрали такую большую сумму денег для детей на Украине, в основном потому, что их жизнь изменилась. Это всё происходит прямо рядом с моим государством, поэтому я была очень взволнована и очень счастлива, что могу использовать спорт, в котором я выступаю, и что мы делаем это сегодня. Это здорово», — цитирует Свёнтек официальный сайт ATP.

Вчера, 24 августа, на кортах US Open прошёл выставочный турнир, 100% прибыли с которого пошло на гуманитарную помощь Украине. Польская спортсменка наряду с другими звёздами тенниса также принимала участие в мероприятии.

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