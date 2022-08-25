Cвёнтек высказалась о прошедшем благотворительном матче в поддержку Украины

Первая ракетка мира Ига Свёнтек поделилась мнением о прошедшем благотворительном турнире в поддержку Украины, который состоялся 23 июля в Кракове.



«Я очень рада, что мы едины и что мы как общественные деятели и спортсмены делаем так много. Конечно, мероприятие, которое я провела в Польше, стало для меня большим опытом. Это было первое событие, которое привлекло столько внимания к теннису в Польше.

Я очень рада, что мы собрали такую большую сумму денег для детей на Украине, в основном потому, что их жизнь изменилась. Это всё происходит прямо рядом с моим государством, поэтому я была очень взволнована и очень счастлива, что могу использовать спорт, в котором я выступаю, и что мы делаем это сегодня. Это здорово», — цитирует Свёнтек официальный сайт ATP.

Вчера, 24 августа, на кортах US Open прошёл выставочный турнир, 100% прибыли с которого пошло на гуманитарную помощь Украине. Польская спортсменка наряду с другими звёздами тенниса также принимала участие в мероприятии.