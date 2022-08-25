Бывший тренер Марии Шараповой: Даниил Медведев — фаворит US Open, и он это знает
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Рик Макки, бывший тренер пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой, назвал 19-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса и первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева основными фаворитами предстоящего US Open.
«Думаю, Карлос Алькарас может выиграть свой первый турнир «Большого шлема», несмотря на то что у него не так много опыта. Он проиграл несколько тяжёлых матчей, ему только недавно исполнилось 19. Карлос — талант среди молодого поколения, и в отсутствие Джоковича и Надаля я сделаю выбору в пользу него.
Но, как бы то ни было, в конце концов основным претендентом на титул является Даниил Медведев. Он фаворит, и знает это», — приводит слова Макки Tennis-infinity.
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