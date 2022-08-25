23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от выступления на US Open, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Этот турнир для спортсменки должен стать последним в карьере.
«Определённо это будет эмоциональный момент для меня. Как мне не плакать? Возможно, если я смогу пройти несколько раундов, то почувствую себя лучше. Думаю, поначалу будет тяжело, потому что каждый выход на корт для меня как последний. Я даже не могла мечтать, что будет такая поддержка, которую я получила за эти годы», — цитирует Уильямс Eurosport.
Напомним, на Уимблдоне 2022 года 40-летняя Серена не смогла преодолеть барьер первого раунда. Она в трёх сетах уступила представительнице Франции Армони Тан.
- 25 августа 2022
-
12:37
-
11:44
-
11:43
-
11:24
-
11:11
-
10:30
-
09:52
-
09:27
-
07:47
-
07:14
-
06:37
-
05:56
-
05:16
-
01:00
-
00:47
-
00:28
- 24 августа 2022
-
23:33
-
23:03
-
22:57
-
22:55
-
21:41
-
21:34
-
21:17
-
20:44
-
20:16
-
20:04
-
19:41
-
18:59
-
18:54
-
18:32
-
18:08
-
17:52
-
17:30
-
13:35
-
13:05