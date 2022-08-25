«Организаторы банкуют, они и решают». Кафельников — о недопуске Джоковича на US Open

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников прокомментировал недопуск 21-кратного чемпиона ТБШ сербcкого теннисиста Новака Джоковича на Открытый чемпионат США из-за новых правил о вакцинации.

«Трудно сказать, справедливо такое решение или нет. Это решение организаторов. Они банкуют. И они вправе решать всю эту историю сами», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Джокович пропускает все североамериканские турниры. Правительства США и Канады запрещают въезд в страну людям, которые не сделали прививки от коронавируса. Сербский спортсмен же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.