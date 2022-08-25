«Организаторы банкуют, они и решают». Кафельников — о недопуске Джоковича на US Open
Поделиться
Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников прокомментировал недопуск 21-кратного чемпиона ТБШ сербcкого теннисиста Новака Джоковича на Открытый чемпионат США из-за новых правил о вакцинации.
«Трудно сказать, справедливо такое решение или нет. Это решение организаторов. Они банкуют. И они вправе решать всю эту историю сами», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Джокович пропускает все североамериканские турниры. Правительства США и Канады запрещают въезд в страну людям, которые не сделали прививки от коронавируса. Сербский спортсмен же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.
Новость по темеТарпищев назвал бессмыслицей пропуск Джоковичем US Open из-за новых правил от вакцинации
Комментарии
- 25 августа 2022
-
12:37
-
11:44
-
11:43
-
11:24
-
11:11
-
10:30
-
09:52
-
09:27
-
07:47
-
07:14
-
06:37
-
05:56
-
05:16
-
01:00
-
00:47
-
00:28
- 24 августа 2022
-
23:33
-
23:03
-
22:57
-
22:55
-
21:41
-
21:34
-
21:17
-
20:44
-
20:16
-
20:04
-
19:41
-
18:59
-
18:54
-
18:32
-
18:08
-
17:52
-
17:30
-
13:35
-
13:05
Партнерский контент