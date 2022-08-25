Борна Чорич: много раз случалось, что после большого результата я переживал провал

Хорватский теннисист Борна Чорич поделился ожиданиями от предстоящего US Open.



«Честно говоря, у меня ожиданий нет, потому что в моей карьере много раз случалось, что после большого результата я переживал провал. Не то чтобы я стал заносчивым, я никогда не был заносчивым, но, проще говоря, ожидания и желания становятся намного выше, потом мыльный пузырь лопается, и ничего хорошего не получается. Мне не нравится это чувство, поэтому двигаюсь от матча к матчу, хотя знаю, что это звучит как клише. Итак, моя цель — просто быть здоровым и хорошо подготовиться к Нью-Йорку», — приводит слова Борны Чорича Tennis Majors.

22 августа представитель Хорватии стал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), обыграв в финале грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:0), 6:2.