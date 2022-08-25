Виландер: развитие стиля Медведева остановилось

Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер поделился мнением о ситуации, в которой находится россиянин Даниил Медведев. Виландер предположил, что после поражения в финале Australian Open Медведев перестал прогрессировать.
«Первое время игроки ещё не совсем понимали, как противостоять Медведеву. Он очень необычно бьёт по мячу, двигается, размахивает ракеткой и занимает необычную позицию на корте. У него непривычная подача. Такого игрока мы никогда не видели.
Потом Медведев начал прибавлять, он прибавил в агрессии. Даниил не позволял соперникам найти решение, он стал раньше встречать мяч.
В Мельбурне всё это не сработало. На мой взгляд, развитие его стиля остановилось. Сейчас он стал снова играть чуть более оборонительно, позволяя соперникам находить решения. Но я за него не переживаю, уверен, что он разберётся», — цитирует Виландера Eurosport.
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