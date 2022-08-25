Джокович сообщил, что не поедет на US Open
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Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что не выступит на US Open. Экс первая ракетка мира не сможет попасть в США из-за правил въезда. Из-за отказа от вакцинации от коронавируса он не может попасть в страну.
«К сожалению, я не смогу поехать в Нью-Йорк на US Open. Спасибо вам за сообщения, полные любви и поддержки. Желаю удачи моим друзьям-теннисистам. Я буду поддерживать хорошую форму и позитивный боевой дух. Буду ждать возможности выйти на корт снова. Скоро увидимся, теннисный мир», — написал Джокович в соцсетях.
Ранее сербский теннисист не смог сыграть на Australian Open. Туда он не попал также из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.
Действующим чемпионом US Open является россиянин Даниил Медведев.
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