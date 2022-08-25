Бублик: когда ждёшь рождение ребёнка, даже не думаешь о турнире «Большого шлема»

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал рождение ребёнка. Спортсмен впервые стал отцом, его супруга родила сына Василия. Бублик признался, что из-за радостных событий практически не думал о предстоящем US Open.



«Мы знали примерные даты. Но я не знал, произойдёт это, когда я буду в Монреале или на US Open. Мы ждали четыре или пять дней, пока не родился ребёнок.



Когда готовишься стать отцом, даже не думаешь о турнире «Большого шлема». На самом деле, всё не так сложно, как многие думают. С ребёнком весело, хоть он пока ещё и не говорит, да и постоянно спит. Дома становится ещё теплее и приятнее. Это невероятное чувство», — цитирует Бублика Tennis 365.

В текущем сезоне Бублик завоевал свой первый титул на уровне ATP. Он выиграл турнир категории ATP-250 в Монпелье (Франция).