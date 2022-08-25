Янчук считает, что никто не виноват в неучастии Джоковича на US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал решение сербского теннисиста Новака Джоковича не ехать на US Open. Ранее серб сообщил, что не полетит в США, так как его не пустят в страну из-за отказа от вакцинации.



«Мне трудно сказать, почему должны делать исключения из правил — они существуют независимо от US Open. Здесь не было направленного желания отстранить Джоковича. Приходится сожалеть, что так получается. Жалко. Но здесь никто не виноват», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сербский теннисист не смог сыграть на Australian Open. Туда он не попал также из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.



Действующим чемпионом US Open является россиянин Даниил Медведев.