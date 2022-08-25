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Белорусская теннисистка Саснович обыграла Бренгл и вышла в полуфинал турнира в Кливленде

Белорусская теннисистка Саснович обыграла Бренгл и вышла в полуфинал турнира в Кливленде
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Кливленде (США). В четвертьфинале она обыграла Мэдисон Бренгл из США. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Саснович, занимающая 36-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. Её соперница, являющаяся 63-й ракеткой мира, не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт, который у неё был.

В полуфинале Саснович сыграет с победительницей матча Ализе Корне (Франция) — Чжан Шуай (Китай).

Призовой фонд хардового турнира в Кливленде превышает $ 250 000.

Кливленд. 1/4 финала
25 августа 2022, четверг. 18:05 МСК
Александра Саснович
36
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Мэдисон Бренгл
63
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
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