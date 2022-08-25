Ольховский: US Open не станет менее заметным без Джоковича. Шансы Медведева повышаются

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от US Open – 2022. Участия в турнире не примет сербский теннисист Новак Джокович, который не сможет попасть в США из-за отказа от вакцинации от коронавируса.
«US Open — громадный турнир, и поэтому потеря Джоковича как одного из участников не принижает уровень турнира — он не станет менее заметным. Но с позиции именно интриги неучастие Джоковича — огромная потеря. Надаль и Джокович сейчас играют именно за количество «Больших шлемов», и есть интрига, кто из них останется в истории и выиграет большее количество ТБШ. Это противостояние приковывает дополнительное внимание.
Конечно, отсутствие Джоковича повышает шансы, что US Open выиграет Медведев. US Open могут выиграть несколько человек: Даниил — один из них. Не скажу, что он главный или не главный фаворит, многое будет зависеть от сетки», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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