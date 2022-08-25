Камельзон: престиж США падает от недопуска Джоковича на US Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о недопуске серба Новака Джоковича на US Open. Ранее он объявил, что не полетит в США, так как его не пустят в страну из-за отказа от вакцинации от коронавируса.
«Джокович остаётся Джоковичем. Это не только игрок номер один, но ещё и большая личность, с которой нельзя не считаться. Если какие-то новые правила здравоохранения идут вразрез игрокам, то в этом ничего хорошего нет. Это та же картина, которая была на Уимблдоне, когда на турнир не допустили наших ребят. Повторюсь, ничего в этом хорошего нет! Мировой теннис от этого ничего не выиграет. Ковидная формалистика наносит ущерб прежде всего организаторам, престижу турнира. Поэтому недопуск Джоковича — потеря не только для него самого, но и для самих США, их престиж очень сильно падает», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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