Корне обыграла Шуай и вышла в полуфинал турнира в Кливленде

Французская теннисистка Ализе Корне вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Кливленде (США). В матче 1/4 финала она уверенно обыграла китаянку Чжан Шуай. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. 37-я ракетка мира Корне выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 10. Её соперница, являющаяся 35-й ракеткой мира, сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.



За выход в финал турнира в Кливленде Корне поборется с представительницей Беларуси Александрой Саснович, которая ранее обыграла Мэдисон Бренгл из США со счётом 6:4, 6:1.

Призовой фонд турнира составляет более $ 250 тыс.