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Корне обыграла Шуай и вышла в полуфинал турнира в Кливленде

Корне обыграла Шуай и вышла в полуфинал турнира в Кливленде
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Французская теннисистка Ализе Корне вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Кливленде (США). В матче 1/4 финала она уверенно обыграла китаянку Чжан Шуай. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. 37-я ракетка мира Корне выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 10. Её соперница, являющаяся 35-й ракеткой мира, сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Кливленде Корне поборется с представительницей Беларуси Александрой Саснович, которая ранее обыграла Мэдисон Бренгл из США со счётом 6:4, 6:1.

Призовой фонд турнира составляет более $ 250 тыс.

Кливленд. 1/4 финала
25 августа 2022, четверг. 19:40 МСК
Ализе Корне
37
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Чжан Шуай
35
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
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