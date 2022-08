Впервые с 2003 года первый сеяный на US Open будет не из «Большой тройки»

Впервые с 2003 года первый номер посева US Open не будет входить в «Большую тройку», в которую включают серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера. Первый номер посева на US Open – 2022 получил россиянин Даниил Медведев.



В 2003 году первый номер посева был у американца Андре Агасси.



Медведев начнёт защиту титула на US Open матчем с американцем Стефаном Козловым. В четвертьфинале турнира «Большого шлема» Медведев может сыграть с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Тот получил шестой номер посева.



Медведев является первой ракеткой мира и действующим чемпионом турнира.