Впервые с 2003 года первый сеяный на US Open будет не из «Большой тройки»
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Впервые с 2003 года первый номер посева US Open не будет входить в «Большую тройку», в которую включают серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера. Первый номер посева на US Open – 2022 получил россиянин Даниил Медведев.
В 2003 году первый номер посева был у американца Андре Агасси.
Медведев начнёт защиту титула на US Open матчем с американцем Стефаном Козловым. В четвертьфинале турнира «Большого шлема» Медведев может сыграть с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Тот получил шестой номер посева.
Медведев является первой ракеткой мира и действующим чемпионом турнира.
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