Федерер, не игравший более года, сохранил 1-е место в списке Forbes среди теннисистов

Швейцарец Роджер Федерер занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» уже в 17-й раз подряд занимает первое место в рейтинге. При этом Роджер за последние 14 месяцев не провёл ни одного матча.



По оценке издания, годовой доход Федерера составляет около $ 90 млн до выплаты налогов и агентстких отчислений. Все эти заработки приходятся на спонсорские контракты, рекламу и прочую бизнес-активность.



Второе место в рейтинге заняла японка Наоми Осака. Она за последний год заработала около $ 56,2 млн. В 2022 году 24-летняя теннисистка запустила собственную медика-компанию в партнёрстве со звездой НБА Леброном Джеймсом.



Топ-3 замкнула американка Серена Уильямс. Её доход за год оценивают в $ 35,1 млн. Далее располагаются испанец Рафаэль Надаль ($ 31,4 млн) и серб Новак Джокович ($ 27,1 млн).



Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев находится на 7-м месте. Его доход оценивается в $ 19,3 млн.