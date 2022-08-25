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Самсонова обыграла Линетт и вышла в полуфинал турнира в Кливленде

Самсонова обыграла Линетт и вышла в полуфинал турнира в Кливленде
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Кливленде (США). 45-я ракетка мира Самсонова в четвертьфинале обыграла польскую теннисистку Магду Линетт со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Самсонова сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница, занимающая 67-е место в рейтинге WTA, шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Пока следующая соперница Самсоновой неизвестна. В полуфинале Людмила сыграет с победительницей матча Бернарда Пера (США) — Софья Кенин (США).

Призовой фонд турнира в Кливленде превышает $ 250 тыс.

Кливленд. 1/4 финала
25 августа 2022, четверг. 21:30 МСК
Магда Линетт
67
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
45
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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