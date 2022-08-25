Самсонова обыграла Линетт и вышла в полуфинал турнира в Кливленде

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Кливленде (США). 45-я ракетка мира Самсонова в четвертьфинале обыграла польскую теннисистку Магду Линетт со счётом 6:4, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Самсонова сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница, занимающая 67-е место в рейтинге WTA, шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.



Пока следующая соперница Самсоновой неизвестна. В полуфинале Людмила сыграет с победительницей матча Бернарда Пера (США) — Софья Кенин (США).



Призовой фонд турнира в Кливленде превышает $ 250 тыс.