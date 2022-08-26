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Посол Украины в США прокомментировала инцидент с флагом на турнире в Цинциннати

Посол Украины в США прокомментировала инцидент с флагом на турнире в Цинциннати
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Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что её поразил инцидент, произошедший во время турнира в Цинциннати (США). Болельщицу с флагом Украины попросили покинуть трибуны во время матча российских теннисисток.

«Я поражена тем, что кого-то насильно сняли со спортивного мероприятия из-за флага. То, что это был флаг Украины, а заявителем был российский игрок, вдвойне ужасно. То, что это произошло в США, просто шокирует», — цитирует Маркарову ТСН.

Ранее сообщалось, что официальной версией выдворения болельщицы с флагом стало то, что его размер не соответствует допустимому. Но украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что на турнире ранее висел огромный испанский флаг, что никого не смущало.

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Источник: ТСН.ua

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