Посол Украины в США прокомментировала инцидент с флагом на турнире в Цинциннати
Поделиться
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что её поразил инцидент, произошедший во время турнира в Цинциннати (США). Болельщицу с флагом Украины попросили покинуть трибуны во время матча российских теннисисток.
«Я поражена тем, что кого-то насильно сняли со спортивного мероприятия из-за флага. То, что это был флаг Украины, а заявителем был российский игрок, вдвойне ужасно. То, что это произошло в США, просто шокирует», — цитирует Маркарову ТСН.
Ранее сообщалось, что официальной версией выдворения болельщицы с флагом стало то, что его размер не соответствует допустимому. Но украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что на турнире ранее висел огромный испанский флаг, что никого не смущало.
Комментарии
- 26 августа 2022
-
00:43
-
00:29
- 25 августа 2022
-
23:52
-
23:25
-
23:09
-
22:39
-
21:55
-
21:30
-
20:55
-
20:43
-
20:24
-
20:08
-
19:39
-
19:31
-
19:22
-
18:52
-
18:41
-
18:25
-
18:00
-
17:27
-
17:16
-
16:54
-
16:32
-
12:37
-
11:44
-
11:43
-
11:24
-
11:11
-
10:30
-
09:52
-
09:27
-
07:47
-
07:14
-
06:37
-
05:56
Партнерский контент