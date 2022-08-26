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Украинка Костюк сыграет в полуфинале турнира в Гранби с экс-российской теннисисткой Савилл

Украинка Костюк сыграет в полуфинале турнира в Гранби с экс-российской теннисисткой Савилл
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В ночь на 26 августа в канадском Гранби состоялся четвертьфинальный матч турнира категории WTA-250. 20-летняя украинка Марта Костюк, занимающая 72-ю строку в рейтинге WTA, обыграла теннисистку из Канады Ребекку Марино – 6:2, 4:6, 6:2.

Встреча длилась 1 час и 33 минуты. На счету Костюк семь эйсов. Её показатель попадания первой подачи в этой игре – 72% (55 из 76).

Костюк, являющаяся десятой сеяной на этом турнире, стартовала в первом круге с победы над соперницей из Словении Тамарой Зиданшек (6:1, 7:5), а во втором круге обыграла канадку Марину Стакушич (6:7, 6:4, 6:1). Марино до встречи с украинкой прошла Викторию Ванессу Мбоко (6:3, 6:3) и итальянку Ясмине Паолини (4:6, 6:1, 6:2).

В полуфинале Костюк встретится с бывшей российской, а ныне австралийской теннисисткой Дарьей Савилл (в девичестве — Гаврилова), которая переиграла в Гранби словачку Анну Шмидлову, канадку Кэтрин Себов и китаянку Сиюй Ван.

Гранби. 1/4 финала
26 августа 2022, пятница. 00:35 МСК
Марта Костюк
72
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 2
         
Ребекка Марино
112
Канада
Ребекка Марино
Р. Марино
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