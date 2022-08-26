Украинка Костюк сыграет в полуфинале турнира в Гранби с экс-российской теннисисткой Савилл

В ночь на 26 августа в канадском Гранби состоялся четвертьфинальный матч турнира категории WTA-250. 20-летняя украинка Марта Костюк, занимающая 72-ю строку в рейтинге WTA, обыграла теннисистку из Канады Ребекку Марино – 6:2, 4:6, 6:2.



Встреча длилась 1 час и 33 минуты. На счету Костюк семь эйсов. Её показатель попадания первой подачи в этой игре – 72% (55 из 76).



Костюк, являющаяся десятой сеяной на этом турнире, стартовала в первом круге с победы над соперницей из Словении Тамарой Зиданшек (6:1, 7:5), а во втором круге обыграла канадку Марину Стакушич (6:7, 6:4, 6:1). Марино до встречи с украинкой прошла Викторию Ванессу Мбоко (6:3, 6:3) и итальянку Ясмине Паолини (4:6, 6:1, 6:2).



В полуфинале Костюк встретится с бывшей российской, а ныне австралийской теннисисткой Дарьей Савилл (в девичестве — Гаврилова), которая переиграла в Гранби словачку Анну Шмидлову, канадку Кэтрин Себов и китаянку Сиюй Ван.