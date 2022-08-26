Даниил Медведев стал седьмым в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов мира

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в третий раз подряд был включён изданием Forbes в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира. Отмечается, что спортсмен не потерял ни одного рекламного контракта после начала спецоперации, и его суммарные доходы оценили в $ 19,3 млн (до выплаты налогов и агентских отчислений).

Медведев с этой суммой занял седьмое место в рейтинге. $ 7,3 млн теннисист заработал непосредственно на корте, а ещё $ 12 млн составили рекламные и иные доходы.

Первое место в списке самых высокооплачиваемых теннисистов занял 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, доходы которого за год составили $ 90 млн. Вторая позиция — у японки Наоми Осаки ($ 56,2 млн), тройку замыкает американка Серена Уильямс ($ 35,1 млн).