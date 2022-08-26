Дрэйпер проиграл Хюслеру в четвертьфинале Уинстон-Сейлема

Британский теннисист Джек Дрэйпер не смог пробиться в полуфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Уинстон-Сейлеме (США). В матче 1/4 финала Дрэйпер, занимающий на данный момент 55-е место в рейтинге ATP, уступил швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру (102-е место в рейтинге) со счётом 4:6, 4:6. Встреча на стадионе «Вейк Форест Теннис Сентер. Центральный корт» продолжалась 1 час 20 минут.



Британец пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. Его соперник выполнил шесть эйсов, сделал одну двойную ошибку и реализовал три из пяти брейк-пойнтов.



В полуфинале турнира Марк-Андреа Хюслер сыграет с сербским теннисистом Ласло Джере (89-е место в рейтинге). В другой паре за выход в финал поборются Адриан Маннарино (Франция) и Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

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