Соболенко провела тренировку с Рублёвым перед стартом US Open. Бадоса отреагировала

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в своих социальных сетях видео. Спортсменка показала кадры тренировки с россиянином Андреем Рублёвым на одном из кортов в США. Теннисисты готовятся выступить на US Open, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

«Немного мощных ударов в игре с Андреем Рублёвым. Как вы думаете, мяч разорвался?» — написала Соболенко. «Несомненно», — ответила Паула Бадоса.

Андрей Рублёв свой первый матч на US Open проведёт с сербом Ласло Джере (89-е место в рейтинге ATP). Арина Соболенко возьмёт старт со второго раунда соревнований. Ей предстоит встретиться с победительницей матча между эстонкой Кайей Канепи (33-е место в рейтинге WTA) и чешкой Терезой Мартинцовой (69-е место в рейтинге WTA).