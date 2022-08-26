Клейстерс — о Радукану: будет невероятно, если она выиграет снова

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс поделилась ожиданиями от предстоящего выступления британской теннисистки Эммы Радукану на US Open. Спортсменка является действующей победительницей турнира.

«Она уже сделала гораздо больше в преддверии Открытого чемпионата США, чем в прошлом году, она обыграла многих хороших игроков. Она взрослеет как теннисистка. Я думаю, что её теннис сейчас лучше, чем когда она выиграла US Open.

Думаю ли я, что она собирается выиграть снова? Было бы невероятно, если бы она это сделала, но есть много других игроков, у которых не меньше шансов, чем у неё. Так что нужно будет просто посмотреть, справится ли она с эмоциями от присутствия на турнире и ожиданиями от этого? Она может быть очень взволнована, когда выйдет туда, а затем играть действительно свободно и без какого-либо давления», — приводит слова Клейстерс Reuters.