Энен — о сотрудничестве Радукану и Турсунова: поменяв тренера, Эмма многое улучшила

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» и олимпийская чемпионка Жюстин Энен оценила шансы британской теннисистки Эммы Радукану успешно выступить на US Open и прокомментировала сотрудничество спортсменки с российским тренером Дмитрием Турсуновым.
«Если мы вернёмся на год назад, то скажем, что мы не могли ожидать от неё такого. Радукану играла первые турниры в туре, а затем выиграла турнир «Большого шлема», как ей это удалось? Нам всем это понравилось. В финале с Лейлой Фернандес они играли в отличный теннис.
Я не знаю Радукану лично, но, поменяв тренера, она многое улучшила в игре. Все начали критиковать это решение, но я не собираюсь судить Эмму. То, что произошло с ней за последние несколько месяцев, было вполне нормальным. Я думаю, она испытает облегчение, когда титул на US Open останется позади. Как Радукану будет с этим справляться, мы увидим, но я думаю, что эта игра полна сюрпризов», — цитирует Энен Eurosport.
- 26 августа 2022
-
18:20
-
17:28
-
14:52
-
14:28
-
13:42
-
10:24
-
09:18
-
09:12
-
03:46
-
03:05
-
00:43
-
00:29
- 25 августа 2022
-
23:52
-
23:25
-
23:09
-
22:39
-
21:55
-
21:30
-
20:55
-
20:43
-
20:24
-
20:08
-
19:39
-
19:31
-
19:22
-
18:52
-
18:41
-
18:25
-
18:00
-
17:27
-
17:16
-
16:54
-
16:32
-
12:37
-
11:44