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Энен — о сотрудничестве Радукану и Турсунова: поменяв тренера, Эмма многое улучшила

Энен — о сотрудничестве Радукану и Турсунова: поменяв тренера, Эмма многое улучшила
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема» и олимпийская чемпионка Жюстин Энен оценила шансы британской теннисистки Эммы Радукану успешно выступить на US Open и прокомментировала сотрудничество спортсменки с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

«Если мы вернёмся на год назад, то скажем, что мы не могли ожидать от неё такого. Радукану играла первые турниры в туре, а затем выиграла турнир «Большого шлема», как ей это удалось? Нам всем это понравилось. В финале с Лейлой Фернандес они играли в отличный теннис.

Я не знаю Радукану лично, но, поменяв тренера, она многое улучшила в игре. Все начали критиковать это решение, но я не собираюсь судить Эмму. То, что произошло с ней за последние несколько месяцев, было вполне нормальным. Я думаю, она испытает облегчение, когда титул на US Open останется позади. Как Радукану будет с этим справляться, мы увидим, но я думаю, что эта игра полна сюрпризов», — цитирует Энен Eurosport.

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