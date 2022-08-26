Рыбакина: я провела матч с Мугурусой на четвёртом корте. Не думаю, что это справедливо

25-я ракетка мира Елена Рыбакина рассказала о чувствах после победы на Уимблдоне и несогласии с решениями организаторов турниров ставить её матчи на второстепенные корты.

«С точки зрения опыта я бы сказала, что победа на Уимблдоне была не самым лучшим моментом. Я думаю, что это проблема структуры тура, ведь у нас так много всего происходит. Я чувствую, что на самом деле не являюсь чемпионкой Уимблдона. Для этого нужно время, чтобы всё осознать, но когда ты переходишь от турнира к турниру, именно так себя чувствуешь в конце дня.

Это очень сложная ситуация. Будучи чемпионкой Уимблдона, я должна чувствовать, что внимание приковано ко мне, ведь я играю хорошо. Но, например, на одном турнире я провела матч с величайшей чемпионкой Мугурусой на четвёртом корте. Этот факт остаётся вопросом для меня. Не думаю, что это справедливо», — приводит слова Рыбакиной журналист Джеймс Грэй в социальных сетях.