Надаль и Осака проведут свои матчи в вечернюю сессию второго дня US Open

Стало известно расписание матчей второго дня Открытого чемпионата США по теннису.

Первым запуском в 19:00 (мск) на стадионе Артура Эша сыграют испанец Карлос Алькарас и аргентинец Себастьян Баэс. За ними на корт выйдут американка Винус Уильямс и представительница Бельгии Элисон Ван Эйтванк.

На 2:00 (мск) запланирована встреча между Рафаэлем Надалем и австралийским теннисистом Ринки Хидзикатой. Далее сойдутся японка Наоми Осака и американка Даниэль Коллинз.

На стадионе Луи Армстронга первая ракетка мира Ига Свёнтек встретится с итальянкой Ясмине Паолини. Затем сразятся Слоан Стивенс и Гретье Миннен. Дневную сессию закроет матч Янника Синнера и Даниэля Альтмайера.

Действующая чемпионка US Open британка Эмма Радукану проведёт встречу с француженкой Ализе Корне вторым запуском. Последним матчем дня на корте имени Луи Армстронга станет игра между Джеком Соком и Диего Шварцманом.