Надаль и Осака проведут свои матчи в вечернюю сессию второго дня US Open

Стало известно расписание матчей второго дня Открытого чемпионата США по теннису.
Первым запуском в 19:00 (мск) на стадионе Артура Эша сыграют испанец Карлос Алькарас и аргентинец Себастьян Баэс. За ними на корт выйдут американка Винус Уильямс и представительница Бельгии Элисон Ван Эйтванк.
На 2:00 (мск) запланирована встреча между Рафаэлем Надалем и австралийским теннисистом Ринки Хидзикатой. Далее сойдутся японка Наоми Осака и американка Даниэль Коллинз.
На стадионе Луи Армстронга первая ракетка мира Ига Свёнтек встретится с итальянкой Ясмине Паолини. Затем сразятся Слоан Стивенс и Гретье Миннен. Дневную сессию закроет матч Янника Синнера и Даниэля Альтмайера.
Действующая чемпионка US Open британка Эмма Радукану проведёт встречу с француженкой Ализе Корне вторым запуском. Последним матчем дня на корте имени Луи Армстронга станет игра между Джеком Соком и Диего Шварцманом.
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