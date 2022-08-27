Медведев: не так просто полюбить меня на корте, ведь моя техника немного странная

Действующий чемпион US Open российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой стиль игры и высказал предположение, почему его любят фанаты.

«Что делает кого-то фанатом Медведева? Думаю, это будет немного сурово по отношению к себе, но я действительно думаю, что, если вы смотрите на Даниила Медведева только на теннисном корте исключительно как на теннисиста, возможно, не так просто полюбить его, потому что моя техника немного странная. Мой стиль игры, вероятно, не самый яркий, но только потому, что я хочу побеждать.

Когда я был молод, в 18 лет, я бил по мячу так сильно, как только мог. Может быть, людям это понравилось бы, но я не выиграл бы турнир «Большого шлема». Сказал бы, что мой имидж теннисиста на корте в совокупности с тем, кем являюсь в интервью или личной жизни, это то, что делает некоторых людей поклонниками Медведева», — приводит слова россиянина журналист Бен Ротенберг.